Eindhovense draaideurcrimineel opgepakt na inbraak bij fietsenwinkel in Nuenen

PSV wint vier officiële duels met Ajax op rij en kan volgende week record vestigen: ‘Moeten op onze hoede blijven’

PSV won inmiddels vier officiële duels van Ajax op een rij en evenaarde daarmee een serie van 28 jaar geleden. Zondag waren de Eindhovenaren in de topper tegen de grote rivaal opnieuw de beste en wonnen ze afgetekend: 3-0. Het lijkt een duel voor plek twee, maar de vreugde in Eindhoven was er niet minder om.