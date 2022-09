Eindhovense drugsdealers nemen huis van zwakbegaafde over en dwingen haar de handel in

Een hittegolf te lijf zonder airco? Lenneke Kuijer van de TU/e zoekt naar werkende alternatie­ven

EINDHOVEN - De lange warme zomer dooft deze week. Hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst de hitte thuis comfortabel doorkomen zonder aan elke gevel een brommende airco te moeten hangen? TU/e onderzoekster Lenneke Kuijer is op zoek naar werkende alternatieven.

10:11