Eindhovense Eva de Bruijn naar finale Beste Raadslid

Philips Oekraïne eist bij hoofdkan­toor in Amsterdam boycot van Rusland: bedrijf op ‘zwarte lijst’ gezet

Philips moet alle activiteiten in Rusland per direct stopzetten. Dat vindt althans Philips in Oekraïne. Vertegenwoordigers leggen die eis neer op het hoofdkantoor in Amsterdam. Philips blijft medische systemen leveren aan de Russen, maar exporteert momenteel geen consumentenartikelen meer.

7 maart