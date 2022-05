Eindhovense geprinte toren naar evenbeeld van de Sagrada Familia en de raket van Kuifje is de hoogste

Geen babi pangang en foeyonghai meer, David Au slaat nieuwe weg in met Eindhovens familiebe­drijf Sun On

EINDHOVEN - Geen babi pangang of foeyonghai meer bij Sun On in Eindhoven. Of nou ja, bij uitzondering dan - daarover later meer. Wél verfijnde gerechtjes voor een complete avond uit. Eigenaar David Au runt zijn restaurant op geheel eigen wijze. ,,Mijn ouders hebben moeten wennen.’’

16 mei