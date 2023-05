Eindhovense handhavers hebben inmiddels handboeien bij zich en kregen meer salaris, maar werving blijft een probleem

Precies 35 jaar na het grootste PS­V-suc­ces aller tijden zijn Linskens en Buyo even herenigd: ‘Waarom tilde je dat been nou op?’

‘Het rollertje’ blijft ook 35 jaar na dato een begrip in Eindhoven. De man die een van de meest atypische goals in de voetbalgeschiedenis schiep, was de afgelopen dagen terug in Madrid, in Bernabéu. Op die plek nam het leven van Edward Linskens een bizarre wending.