Eindhovense Hercules dropte voor het eerst vracht aan parachute in oorlogsgebied: ‘Vrijheid koop je niet bij de supermarkt’

EINDHOVEN - Jarenlang heeft de luchtmacht er op getraind: het droppen van vrachten aan parachutes vanuit een Hercules in oorlogsgebied. Afgelopen december was het zover en werden -voor het eerst - vier ‘bundels’ met duizend kilo aan materialen voor een Senegalees bataljon boven een afgelegen dorp in Mali gedropt. Uit een Eindhovense C-130.