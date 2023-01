Eindhovense judoka Van der Maas op Dutch Open Espoir: ‘De concurrentie slaapt ook niet’

Saillant detail aan het Dutch Open Espoir in Eindhoven: een judoka die bij de weging te veel weegt, mag zich direct erna inschrijven in een zwaardere gewichtsklasse. Dat kost hem, of haar, 5 euro boven op het inschrijfgeld van 30 euro. ,,Zal mij niet gebeuren”, zegt de Eindhovense judoka Kim van der Maas (16) van Essink Judo. ,,Als je de top wilt bereiken, mag je niks laten liggen.”

Het Dutch Open voor beloften werd de afgelopen twee jaar niet gehouden vanwege corona. Een aantal judoka’s heeft inmiddels afgehaakt. Er doen nu 1200 judoka’s mee aan het toernooi in het Indoorsportcentrum, drie jaar geleden waren dat er 1700. De meeste deelnemers komen uit Nederland, Duitsland en België. Maar landen als Amerika, Georgië en Israël zijn ook vertegenwoordigd.

Van der Maas komt uit in de klasse tot 18 jaar, tot 63 kilogram. De Poolse Drywa levert deze zaterdag geen probleem op voor de Eindhovense. Worp, houdgreep, over en uit. Ze verliest daarna van de Duitse Wallenhorst. ,,Ik was van begin af aan niet gefocust”, aldus Van der Maas. ,,Dat mag me niet overkomen. Mijn tegenstandster maakte er meteen handig gebruik van. Balen. Van de andere kant: je kunt dit verlies beschouwen als een leermoment.”

Geen training overslaan

Van der Maas studeert in de Sportklas van het Sint-Joriscollege. De school houdt rekening met haar sportleven. ,,Ik train twee keer in de week op Papendal”, zegt de judoka. ,,Nog eens twee keer bij Essink. Daarmee ben je veel tijd zoet. ’s Morgens trainen, naar school, huiswerk maken, ’s avonds trainen. Goed dat je vrij krijgt voor toernooien en training. Of ik ooit geen zin heb in een training? Ja hoor. Maar ik sla er geen een over. De concurrentie slaapt ook niet.”

Droomt ze weleens over de Olympische Spelen? ,,Eerst maar eens dit jaar presteren”, zegt Van der Maas. ,,Ik ga judoën in de Europa Cups. En als dat goed gaat, kan ik me misschien kwalificeren voor het EK. Is nog ver weg, maar geen onmogelijkheid. Joh, de Olympische Spelen. Moeilijk om er te komen. Er gaat in elke klasse ook maar één judoka per land naar de Spelen. Tuurlijk wil je het. Ik ga er alles aan doen, want ik vind nogal makkelijk de motivatie om te judoën. Je kunt rustig stellen dat judo mijn passie is. Maar voor de zekerheid studeer ik na ’t Joris toch maar verder.”

Lintje voor John Beer John Beer is binnen de judobond voorzitter van district Zuid-Nederland. Eindhovens burgemeester Jeroen Dijsselbloem verraste hem dit weekeinde met een lintje. ,,En ik ga niet eens stoppen als voorzitter”, zegt Beer. ,,Maar goed, zó fijn dat we weer kunnen judoën.”