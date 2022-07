Eindhovense leider mensenhandelbende blijft in de cel: ‘Dit zijn roofdieren’

Vrouw getaserd die verward gedrag vertoonde en zichzelf verwondde in Eindhovens park

EINDHOVEN - Een vrouw die zich maandagmiddag verward gedroeg en zichzelf had verwond in het Henri Dunantpark in Eindhoven, is uiteindelijk door de politie getaserd. Onder begeleiding van de politie werd ze naar het ziekenhuis gebracht.

