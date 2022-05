Eindhovense oplichter (22) die ton stal van twintig ouderen heeft zoveel spijt dat hij vrij mag

met video Monsterk­lus voor bouw nieuwe tunnel onder A2 en N2 van start met slechts beperkte overlast voor autover­keer; ‘Uniek in zijn soort’

EINDHOVEN - Het wordt zowat een militaire operatie, maar op 22 augustus moet er een tunnel onder de A2/N2 liggen tussen Batadorp en De Hogt. Een immense klus, want het verkeer mag er niet al te veel last van hebben. Vrijdagavond was de officiële aftrap. En ja, zaterdag waren er filemeldingen, maar de overlast viel reuze mee.

1 mei