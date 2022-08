Eindhovense organisaties: ‘Raad van toezicht GGzE brengt groot gezondheidsproject in gevaar’

Brute overval op hoogbejaar­de man kan Eindhovena­ren duur komen te staan; OM wil dat ze voor jaren achter de tralies verdwijnen

DEN BOSCH/EINDHOVEN – Waar de ene verdachte (40) bekent in februari van dit jaar een woningoverval te hebben gepleegd op de Antwerpenlaan in Eindhoven ontkent zijn medeverdachte (48) in alle toonaarden. Voor het Openbaar Ministerie is het duidelijk: beide mannen hebben dit op hun geweten en ze eist een gevangenisstraf van respectievelijk 4,5 en vijf jaar.

18 augustus