Eindhovense Peter die klaagt over speakers in binnenstad gaat viral: ‘Dat zelfs Lucky TV een parodie maakt, is wel het ultieme’

Dakpannen of muurtjes die stroom opwekken: met zonnefolie kan het, en TNO gaat het maken in Eindhoven

EINDHOVEN - Een dakpan die elektriciteit opwekt. Of een bakstenen muurtje dat zich laaft aan de zon en stroom levert aan de bewoners binnen. Met zonnefolie is het mogelijk. TNO gaat het maken. In Eindhoven.

2 december