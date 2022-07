Eindhovense Popkoren staan te trappelen om weer op te treden: ‘Deze show voelt als een overwinning’

Update Zoon schoot zijn stiefvader mogelijk per ongeluk in zijn nek in Tongelre

EINDHOVEN - Dat een man (53) dinsdagavond in zijn nek werd geschoten in Tongelre, gebeurde mogelijk per ongeluk. Het schot zou zijn gelost door zijn stiefzoon (27), die dezelfde avond verderop in de stad werd aangehouden.

