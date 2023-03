Eindhovense Sharare vraagt aandacht voor vrouwen in Iran: ‘Wie pech heeft krijgt zweepslagen, of erger’

53 bomen gekapt door herinrich­ting Ruysdael­baan

EINDHOVEN - Op de Ruysdaelbaan, Konijnenburglaan en Tenierslaan in stadsdeel Tongelre worden in totaal 53 bomen gekapt. Dat is nodig omdat de openbare ruimte het gebied aan groot onderhoud toe is en opnieuw wordt ingericht.