Eindhovense Stephaniek Putman wint hoofdprijs ED Zomerfoto

Er werd massaal gehoor gegeven aan de oproep om de grappigste, mooiste of meest bijzondere zomerfoto’s in te sturen. Met dertienhonderd mailtjes in de mailbox was het voor de redactie niet altijd makkelijk een keuze te maken.

Fotografeert alles

World Press-achtig

Het aanbod en de variatie van de ingezonden foto's was enorm. Van bloemen, vogels en hommels in de achtertuin tot een bijna World Press-achtige foto van honkballende kinderen in een kapotgeschoten straat in Cuba. Foto’s gemaakt in en rond het huis of tijdens vakantie ver weg of dichtbij. Of de inzender beginnend fotograaf, hobbyfotograaf of een professional was, maakte daarbij niet uit.