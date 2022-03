‘Eindhovense terreurverdachten hadden het niet over aanslag op ASML, maar over een coronabom’

ROTTERDAM - Er zijn grove fouten gemaakt bij het uitwerken van de afgeluisterde gesprekken van de negen Eindhovense terreurverdachten. Dat zeggen hun advocaten vrijdag. Zo zou er niet gepraat zijn over een aanslag bij ASML, maar over de kans om snel besmet te raken: een etentje was een potentiele coronabom.