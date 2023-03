Eindhovense verpakkingsgroep Tenfold groeit verder door twee overnames

Als Morpak heeft het familiebedrijf een historie in Weert. Het voegde in de afgelopen jaar al een aantal specialistische verpakkingsbedrijven samen. Morpak nam in 2019 het Eindhovense Van Veghel Industrial Packaging over. Later volgden in de regio de acquisities van Prepack in Oirschot en Prokonpack in Eindhoven.