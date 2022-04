Eindhovense woning op slot na vondst grote partij drugs, ‘huis was logistiek centrum drugshandel’

Heerlijke (plastic) garnalen en haringen: designstu­den­ten strijden met kunst van visnetten tegen overbevis­sing

EINDHOVEN - Het ziet er zeer smakelijk uit; de garnalen, makrelen en de harinkjes, keurig op ijsbedjes in de viskraam; je zou er zo je tanden in zetten. Maar beter van niet: de vissen en schaaldieren zijn gemaakt van plastic. Twee studenten van Design Academy Eindhoven (DAE) maakten de objecten in opdracht van Sea Shepherd, die hiermee aandacht vraagt voor overbevissing.

