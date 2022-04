Elektriciteitsnet rond Eindhoven dreigt vraag naar stroom niet meer aan te kunnen: ‘Grote gevolgen voor bedrijfsleven’

Eindho­vense burgemees­ter John Jorritsma geeft toe: demonstra­tie Pegida op Black Friday onterecht vervroegd

EINDHOVEN - Een demonstratie die Pegida op Black Friday wilde houden in Eindhoven is zonder goede argumenten door burgemeester John Jorritsma vervroegd. Ook is het besluit te laat bekendgemaakt. Organisator Edwin Wagensveld heeft daarover gelijk gekregen in een bezwaarprocedure.

