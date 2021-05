Elf eendjes vast achter rooster in Veldhoven, brandweer brengt ze terug bij moeder eend

Bewoner huis Helmond ternauwer­nood met de schrik vrij na brand: ‘Een minuut later en ik was gestikt’

11:58 HELMOND - Een fel uitslaande brand verwoestte zaterdagochtend vroeg het huis van Alex van Deursen (36) in Helmond. Van Deursen is vooral blij dat hij het heeft overleefd. In de buurt, gelegen in de wijk Rijpelberg, leeft angst voor een pyromaan na de derde brand in korte tijd.