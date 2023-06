Elf maanden cel voor Eindhovenaar die ‘niks wist van drugs in zijn caravan’

110 woningen bij villa Dommelhoef in Eindhoven? Veel te veel vinden buurtbewo­ners

EINDHOVEN - 110 woningen bouwen achter de monumentale villa Dommelhoef aan de Parklaan, dat is veel te veel. Dan moet de nieuwbouw de hoogte in en dat past niet bij het Villapark, zo vinden buurtbewoners. Ook zijn er twijfels over de parkeerplaatsen, het verkeer dat dat aantrekt én de doelgroep, zo bleek tijdens een informatieavond.