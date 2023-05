Elfrink & De Mos | 'Er is natuurlijk wrijving, dit gaat een keer ontploffen’

Adish was wetenschap­per in Iran, maar bakt nu koekjes in Waalre: ‘Letterlijk de deuren langs om mensen te laten proeven’

WAALRE – Adish Khezri wordt bijna vijftig jaar geleden geboren in de Iranese ‘stad van rozen en nachtegalen’ Shiraz. Ze groeit vrij op in een liefhebbend gezin, totdat in 1979 de Iraanse revolutie uitbreekt. Toch studeert ze af aan de universiteit als geologisch ingenieur. Tegenwoordig geeft ze in Waalre workshops duurzaam bakken.