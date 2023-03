Elfrink & De Mos | Geen passie en agressie: ‘Alarmbellen moeten nu echt afgaan bij PSV’

Rik Elfrink verwacht dat PSV deze zomer flink moet gaan door selecteren. ,,De alarmbellen mogen best eens afgaan bij PSV", stelt Aad de Mos vervolgens vast. ,,PSV is kleurloos. Op deze manier komen er hele slechte tijden aan. Er moet écht iets gebeuren. Er is geen leiderschap, ze laten het maar over zich heen komen. Niemand wordt kwaad, er is geen agressie bij het verdedigen...”