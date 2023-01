Elfrink & De Mos | Over mogelijke nieuwe aanwinst Thorgan Hazard: ‘Zou oppassen met middelmaat’

Aad de Mos heeft zijn twijfels over de mogelijke nieuwe aanwinst van PSV, Thorgan Hazard. De oud-voetbaltrainer is wél te spreken van de eerste glimpen van de nieuwe speler Fábio Silva. ,,Hij kan zomaar een grote aanwinst worden voor PSV.”

De Mos legt uit waarom hij zo zijn twijfels heeft bij Hazard, die mogelijk naar Eindhoven komt in de slotfase van de transfermarkt. ,,Hij heeft het in de subtop van België bij Zulte Waregem goed gedaan, maar zijn talent is er bij Chelsea en daarna Borussia Dortmund nooit uitgekomen. Ik zie hem als middelmaat.”

Daarnaast is De Mos wel te spreken over nieuweling Fábio Silva. De Portugese spits viel kort in afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles (2-0). Volgens de voormalig voetbaltrainer kun je aan Silva zien dat hij ‘hongerig’ is. ,,Hij viel gedreven in. Ik heb hem een paar keer bij Anderlecht gezien, hij heeft goede voeten. Hij kan zomaar een grote aanwinst worden voor PSV.”

Over de wedstrijd met Go Ahead is De Mos kort: ,,Een regelmatige overwinning en het veldspel was bij vlagen behoorlijk.” Maar het draait bij PSV om komende zondag, als de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij op bezoek gaat bij koploper Feyenoord. De Mos geeft PSV advies: ,,Stap niet de bus in met angst, maar zie het als de laatste kans en klap er volledig op daar in Rotterdam.”

Volledig scherm Elfrink en De Mos © ED