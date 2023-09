Elftal Helmond Sport op de kop: mogelijk basisdebuut Doke Schmidt tegen oude club Cambuur

PSV legde naast Sánchez en Debast ook lijn uit naar Mexicaanse verdediger Montes

PSV heeft in de zoektocht naar een centrale verdediger recent ook contact gehad met het Spaanse Espanyol, om de 26-jarige César Montes aan te kunnen trekken. De Mexicaan is een van de vele opties die de afgelopen weken voorbij is gekomen om de centrale verdediging van PSV te versterken.