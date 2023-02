Ellende houdt maar aan bij FC Eindhoven: in eigen huis wordt met ruime cijfers verloren van De Graafschap

Tweemaal simpel balverlies en een dekkingsfout: FC Eindhoven gaf het na rust helemaal weg tegen De Graafschap: 0-4. De ploeg van trainer Rob Penders toonde voor de pauze verbetenheid en een goed resultaat leek in het vat te zitten, maar eigen fouten leidden alweer de vijfde nederlaag op rij in.

Vroeg na de thee slopen er slordigheden in het Eindhovense spel en in minuut 54 bleek er een fataal: veel te makkelijk balverlies van Charles-Andreas Brym (terug van een schorsing) resulteerde in een snelle counter, met De Graafschap-aanvaller Camiel Neghli die Jarno Janssen compleet dolde, 0-1.

Weer stortte het in korte tijd helemaal in bij FC Eindhoven. Neghli was in minuut 59 opnieuw trefzeker: bij een lage voorzet dook de voorhoedespeler in alle vrijheid op in de Eindhovense zestien en vond de onderhoek, 0-2. Brym ging een kwartier voor tijd nogmaals in de fout: de buitenspeler draaide zich vast en invaller Elie Raterink profiteerde: 0-3. In blessuretijd completeerde Neghli zijn hattrick.

Alle ingrediënten

Voor de pauze waren juist alle ingrediënten aanwezig voor FC Eindhoven om uit het sportieve dal te klimmen. De thuisploeg was fel, de vorm was bij enkelen groeiende en er werden twee grote kansen afgedwongen. Op het kwartier, na een mooie aanval, kreeg Evan Rottier de bal echter niet voorbij keeper Hidde Jurjus. En in minuut 21 bleef de assist uit voor Sven van Doorm: na zijn steekpass punterde Brym voor het Doetinchemse doel langs.

Van Doorm begon voor het eerst sinds 18 november in de ploeg; Dyon Dorenbosch nam centraal achterin de plek over van de geschorste Mawouna Amevor. Voorin kreeg Brym de voorkeur boven Naoufal Bannis, die op de bank begon.

Evenaring negatief record

FC Eindhoven scoorde opnieuw niet, en staat al vijf opeenvolgende wedstrijden droog. Daarmee is een negatief clubrecord geëvenaard: de enige keer dat FC Eindhoven net zolang zonder treffer bleef, was in augustus en september 2018.