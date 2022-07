Els uit Eindhoven wil laten zien wat ze kan op het WK twirl: ‘Als ik twirl, ben ik mezelf’

EINDHOVEN - Ze vindt het moeilijk te geloven maar na twee keer uitstel door corona is het toch zo ver: het WK twirl is in Eindhoven en Els van Vugt (27) doet mee. Ze is de enige deelneemster die geboren en getogen is in Eindhoven.