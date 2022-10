Energy Race, nadenken over energie en klimaat

Eén van de negen basisscholen die meedoet, is basisschool Beppino Sarto. De beide groepen-6 gaan vier weken lang ‘racen’. Daarbij leren de leerlingen wat de invloed is van te veel energieverbruik op het klimaat en hoe ze hun familie en vrienden tips kunnen geven om energiezuiniger te leven. Daarnaast promoten de leerlingen ‘energieboxen’ bij buurtbewoners.

Flyers

De groepen zijn enthousiast aan de slag gegaan en hebben in hun eigen wijk flyers uitgedeeld. Ava: „We hebben niet zomaar een flyer in de brievenbus gestopt. We hebben aangebeld en uitgelegd wat je kunt doen om energie te besparen en hoe je de ‘energiebox’ kunt bestellen. Als je de box bestelt, kun je aangeven van welke school je de informatie hebt gekregen en dan krijgen wij als school punten. Wij staan nu bovenaan en als we winnen mogen we een kei-vette videoclip maken.”