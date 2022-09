Engelse bevrijder Joe Cattini (99) is zondag present tijdens fakkeldefilé in Eindhoven

Vorig jaar stond toenmalig burgemeester John Jorritsma vanwege de coronapandemie op een verder leeg Stadhuisplein en ook een jaar eerder was de herdenking om dezelfde reden sober. Dit keer is de viering van vrijheid echter weer als vanouds. De fakkel voor het bevrijdingsvuur wordt voor de 76ste keer door wielrenners opgehaald in de Franse stad Bayeux. Ze worden vergezeld door leerlingen van vijf middelbare scholen.

Volledig scherm Joe Cattini tijdens de D-day-herdenking, vorig jaar in Portsmouth. © Finnbarr Webster/Getty Images

De ceremonie op het Stadhuisplein begint zondag rond 19.30 uur. De nieuwe burgemeester Jeroen Dijsselbloem zal het bevrijdingsvuur ontsteken en de stad toespreken. Eerder op de dag is de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. Dit is afgestemd met alle betrokkenen. ,,In 2016 was dit ook het geval en er is altijd wederzijds respect”, aldus Frank van Dijk van de Stichting 18 September.

Uiteraard wordt ook de Lichtjesroute zondag weer geopend. De tocht langs de verlichte ornamenten is te rijden (of te lopen) tot en met 9 oktober. Zaterdag is op het 18 Septemberplein een voorproefje op de herdenking van de bevrijding. Dan wordt het Liberation 040-festival gehouden met onder meer muzikale optredens en activiteiten voor kinderen. Het festival duurt van 12.00 tot 1.00 uur en is gratis toegankelijk.

Maandagochtend worden vanaf 9.45 uur de Amerikaanse en Britse militairen die bij de bevrijding van de stad sneuvelden herdacht bij het monument aan de Airbornelaan.

Volledig scherm De Lichtjesroute in 2022 © Lichtjesroute