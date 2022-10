Entree fietsenstalling station Eindhoven verplaatsen kan niet, balende horeca krijgt voorstel voor nieuwe terrasindeling

Martin Voorbij ‘bevroeg de wereld, en kunste­naars gaven antwoord’: nog één keer het verzameld werk in Eindhoven

EINDHOVEN - 987 schilderijen van kunstenaars over de hele wereld met als thema ‘hoop’; ieder met een eigen verhaal. Die verhalen, over zijn 20 jaar durende project ‘Show Your Hope’, vertelt Martin Voorbij in de Heuvel in Eindhoven.

24 oktober