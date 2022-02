Er zijn veel te weinig beveiligers: ‘Mogelijk streep door evenementen en festivals vanwege personeelstekort’

Helmonder (17) opgepakt voor mishande­ling en beroving van 14-jarige in Eindhovens park

EINDHOVEN - Een tweede verdachte is dinsdag opgepakt in de zaak van een mishandeling en beroving van een 14-jarige jongen in het Eindhovense Philips van Lenneppark. De verdachte is een 17-jarige Helmonder.

15 februari