Erespeld voor Ton Knaapen

Freestyle voetballen, petje kleuren of toch liever op de waterglij­baan? Alles kan bij ‘Emoves’

EINDHOVEN - De hitte weerhield kinderen zaterdag niet om allerlei urban sports uit te proberen. Het jaarlijkse Emoves Urban Culture Festival in Eindhoven is dit jaar helemaal op vier tot twaalf jaar gericht. Want waarom automatisch kiezen voor voetbal als je ook kunt dansen of BMX-fietsen?