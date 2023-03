Eric en Twan begonnen geek-walhalla in Eindhoven: 'Mijn neefje vindt de allereerste Gameboy helemaal hip'

indebuurt.nlWarhammer, Yu-Gi-Oh! of Magic. Dat zijn een paar namen van spelletjes die je bij spellenzaak GameForce aan de Visserstraat koopt. Of speelt, tijdens een spellenavond in de speelruimte. Sinds oktober 2022 vind je er niet alleen spellen, maar ook bijvoorbeeld vintage tech zoals een polaroidcamera of een walkman.

Samen begonnen eigenaren Twan van de Wal van GameForce en Eric Toonen van Erix Collectables namelijk een verzamelplaats met alles waarmee je een geek blij maakt. Eric legt uit: “We kwamen elkaar tegen tijdens een FeelGood Market op Strijp-S. Allebei hadden we hetzelfde gevoel: onze doelgroep is hetzelfde, én we hebben geen overlap in ons aanbod. We vullen elkaar dus goed aan.”

Geek store

Dat gevoel klopt tot nu toe aardig. “Er is een bepaalde groep mensen die deze spellen leuk vindt. Wij merken nu dat diezelfde groep interesse heeft in bijvoorbeeld oude legosets of PlayStation 2-spelletjes. Dat verwacht je ook wel in Brainportregio Eindhoven. Of deze mensen geeks zijn? Dat mogen ze helemaal zelf bepalen. Geek store is een geuzennaam voor de winkel, het is een hint om mensen te laten weten wat ze van deze plek kunnen verwachten”, zegt Eric.

Spellenavonden en verzamelbeurs

Spellenfanaten en verzamelaars komen dus samen in de geek store van Eric en Twan. Een winkel, maar vooral ook een ontmoetingsplek. “Dat sociale vind ik heel belangrijk”, zegt Eric. “Mensen kunnen hier een kop koffie drinken of een tosti eten. Ook organiseren we veel spellenavonden en toernooien in de speelruimte. Binnenkort staat het eerste verzamelaarsevenement ook op de planning: een vintage techbeurs op zondag 5 maart.”

De tekst loopt door na de foto >

Volledig scherm De speelruimte. Hier vind je wekelijks spellenavonden en op 5 maart is er een vintage techbeurs © indebuurt Eindhoven

Munt met Beatrix

Hoe kwam Eric zelf in het verzamelwereldje terecht? “Voor mij begon het met postzegels verzamelen. Daarna werden het munten. Bijvoorbeeld de guldencent (één honderdste gulden), die werd afgeschaft in 1980. Ook munten rondom de troonwisseling zijn bijzonder verzamelmateriaal. Denk bijvoorbeeld aan de eerste munten in 1982 waar toenmalig koningin Beatrix op stond.”

Verzamelaar van verzamelingen

Het bleef niet bij een muntenverzameling. Eric: “Iemand noemde mij eens een metaverzamelaar, dus iemand die verzamelingen verzamelt. Ik verzamelde eigenlijk alles wat ik zelf leuk vind. Ik houd bijvoorbeeld ook erg van technologie of verzamelitems van films als Ghostbusters of Star Wars.”

In heel Europa

Nu verzamelt Eric niet voor zichzelf, maar voor zijn klanten. Met Erix Collectables speurt hij verzamelbeurzen in heel Europa af, op zoek naar zeldzame of bijzondere verzamelitems. Deze bezoekjes aan beurzen filmt hij ook. Je volgt Eric via zijn YouTubekanaal. Daarop laat hij zien hoe de beurzen eruitzien en wat hij er allemaal weet te vinden. “Ik heb de mooiste baan die er is. Het leukste? Mensen blij maken met iets waar ze al lange tijd naar hebben gezocht.”

Nostalgie

Wat willen mensen graag hebben? Dat hangt natuurlijk af van de persoon. Verzamelen gaat volgens Eric vooral over nostalgie. “Mensen verzamelen de spullen die ze vroeger hadden. Of ze hadden die toen nog niet, omdat ze het destijds niet konden betalen. Nu verzamelen ze deze items alsnog. En dan heb je nog de fanatieke verzamelaar die een verzameling helemaal compleet wil hebben.”

De tekst loopt door na de foto >

Volledig scherm Foto: indebuurt Eindhoven

Hangt van de leeftijd af

“Mensen van rond de dertig verzamelen het speelgoed van toen ze klein waren, zoals Playmobil of een oude spelcomputer. Ben je wat ouder, dan heb je misschien warme herinneringen aan speelgoed van Dinky Toys of Meccano. Weer iemand anders vindt een PlayStation 3-spelletje al oud. Het hangt dus van de leeftijd af. Vaak gaat het verzamelen in golfbewegingen: het ene moment is het helemaal in, daarna raakt het weer even uit de mode.”

Eerste Gameboy

Dus, welke items zijn nu in de mode? “Vintage tech is nu echt booming. Een film of serie kan er ook voor zorgen dat iets helemaal terugkomt. Denk aan een walkman in de film Guardians of the Galaxy of een Speak & Spell, het speelgoed waarmee het buitenaardse wezen E.T. kan praten. Ander voorbeeld: mijn neefje wilde de eerste Gameboy hebben, zo’n grote zwart-witte draagbare spelcomputer. Dan denk ik: wat moet een kind met zo’n ding? Maar hij vindt het helemaal hip.”

Iedereen een beetje geek

Na de uitbreiding van GameForce met de collectables van Eric, zoeken Eric en Twan naar een groter pand voor hun concept. Dat concept hoeft niet bij verzamelspullen en spellen te blijven, zegt Eric. “Er mogen meer partijen bijkomen, zolang het maar erbij past.” Daarnaast willen Eric en Twan vooral een ontmoetingsplek voor geeks blijven. Twan van GameForce: “Bijna iedereen is wel een beetje geek, toch? Echt niet alleen ‘nerds’ spelen spelletjes als Dungeons & Dragons en Magic, dat is veel normaler geworden. Als mensen een staart zouden hebben, dan beginnen ze te kwispelen zodra ze hier binnenlopen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Eindhoven. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!