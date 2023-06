Ernst Daniël Smid geeft masterclass in Nuenen: ‘Denk aan wat je kunt, voel wat je zingt, vertel je verhaal’

Hoop blijft levend voor de zaalvoet­bal­lers van FC Eindhoven: zondag volgt het derde, beslissen­de duel om de landstitel

De zesde nationale titel is voor FC Eindhoven nog altijd binnen bereik. Na de 3-1 nederlaag in het eerste duel in de van best-of-three serie, herstelde FCE zich fraai in eigen huis: 2-1.