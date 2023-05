Even terug in de tijd in Helmond met de Morris Dansers

Geldropse golfster droomt van Solheim Cup: ‘Dat is het ultieme doel’

Golfster Anouk Klarenbeek strijdt dit weekend met het vrouwenteam van Eindhovensche Golf om het landskampioenschap. De spanning staat er vol op, maar het Geldropse golftalent heeft er vooral ontzettend veel zin in. ,,Het is alsof we op vriendinnenweekend gaan, maar dan net even anders.”