Eventjes terug naar vroeger: kamperen in Helmonds woonzorgcentrum, compleet met unicorn en krokodil

Nog geen applaus voor ontwerpen Spoorweg­laan en De Zeven­sprong in Best

BEST - Een complex met 33 sociale huurwoningen zou er aan de Spoorweglaan in Best moeten komen, maar voor de ontwerpen gaan bij de stadsbouwmeester de handen nog niet op elkaar. Net zoals voor basisschool De Zevensprong: ,,Geen afwijzing, maar richting voor verbetering.”