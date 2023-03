Ex-Neways bestuurder De Koning leidt tijdelijk Bosch’ beursfonds Ctac

The Analogues zeggen ‘hello’, maar geen ‘goodbye’, al nemen ze wel afscheid van de kleinere zalen

EINDHOVEN - De nieuwe theatertour van The Analogues is uiteraard genoemd naar een song van The Beatles: ‘Hello Goodbye’. De groep is in negen jaar uitgegroeid tot een van de nauwkeurigste Beatles coverbands. „Wij zijn strenger in de leer dan Paul McCartney zelf.”