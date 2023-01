Ex-Neways-topman Stodel vindt nieuwe baan bij Gelders bedrijf in broedmachines voor kuikens

Twee mannen opgepakt voor aanslag met zware bom op woning agent Best

BEST - De politie heeft woensdagochtend een man uit Best (24) en een man uit Waalre (42) opgepakt voor de aanslag op de woning van een politieman in Best op 13 december 2020. Een zeer zware bom veroorzaakte zware schade aan het huis aan de Boksprong, waarin de vrouw en twee kinderen van de wijkagent lagen te slapen.

10:39