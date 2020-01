Ex-vrouw Marcel van Hout wéér vast na bekentenis in ‘Vlaamse villamoord’

Jouhara A., ex-vrouw van de Eindhovense zakenman Marcel van Hout, zit sinds vrijdag opnieuw achter de tralies. Dit gebeurde volgens de Belgische krant Het Belang van Limburg nadat klusjesman Roger C. afgelopen week een bekentenis aflegde in de zogenoemde Vlaamse villamoord.

Afgelopen biechtte C. op dat hij diegene was die in november 2017 de trekker overhaalde in de villa van Marcel van Hout in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. Hij werd twee weken na de moord opgepakt en zit sindsdien vast. Toch duurde het bijna twee jaar voordat hij een bekentenis aflegde.

Jouhara A. werd ook twee weken na de moord opgepakt, maar werd vrij snel weer vrijgelaten. Sindsdien zat ze nog twee keer vast. Afgelopen december mocht ze buiten de gevangenis de rechtszaak afwachten. Ze werd onder elektronisch toezicht geplaatst. Vrijdag werd ze, vermoedelijk vanwege de bekentenis van C., voor de vierde vastgezet in de gevangenis.

Gigantische villa

Justitie in België heeft altijd het vermoeden gehad dat Jouhara A. betrokken was bij de moord. Zij stond ondanks de scheiding als belangrijkste erfgename in het testament van Marcel van Hout. Na de dood van de Eindhovense zakenman ging diens succesvolle bouwmaterialenbedrijf, evenals een gigantische villa in Pelt, over naar A. Het bedrijf verkocht zij meteen voor enkele miljoenen. Daarin zou een motief voor de moord kunnen liggen. Volgens Belgische media zou Roger C. en Jouhara A. een relatie hebben, maar die wordt door A. hard ontkend.

De gigantische villa die Marcel van Hout liet bouwen toen hij nog samen was met Jouhara A. Zij erfde na zijn dood het riante optrekje en zette het te koop.

Plas bloed

Het onderzoek naar de moord op de 51-jarige zakenman Marcel Van Hout loopt al ruim twee jaar. Hij werd op 22 november 2017 door zijn ex dood aangetroffen in de keuken van zijn tweede villa aan de Tisselrietweg in de wijk Grote Heide in Pelt. Hij was doodgeschoten en lag in een plas bloed. De ex was ongerust geworden nadat hij niet op zijn werk was verschenen.