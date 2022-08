Explosief ingeleverd bij kringloop in Eindhoven, EOD stelt granaat veilig

EINDHOVEN - De schrik zat er even goed in bij het personeel van kringloopcentrum Het Goed in Eindhoven. Bij hun vestiging aan de Meerenakkerweg werd een explosief gevonden bij de ingeleverde spullen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam vrijdag om alles tot een goed einde te brengen.

Volgens vestigingsmanager Rik van Bree gaat het om een brisantgranaat. ,,Het kwam binnen in een tas met allerlei verzamelde kogelhulzen en andere losse flodders. Waarschijnlijk dacht degene die het inleverde dat dit alles nog waardevol was voor hergebruik.”

Meteen werd de leiding van de kringloopwinkel en de politie ingeschakeld. ,,Dan is het toch even spannend”, zegt Van Bree, die zelf vroeger in het leger heeft gezeten. ,,Je kunt geen enkele risico nemen. Gelukkig was de politie er snel bij.”

Quote Er is ook weleens een handgra­naat uit de Tweede Wereldoor­log ingeleverd Rik van Bree

De granaat werd buiten op het terrein veiliggesteld totdat de EOD kwam. Groot was het voorwerp niet volgens Van Bree. ,,Het had wat weg van een half opgerookte sigaar. De diameter was 20 millimeter.” De granaat is meegenomen door de EOD en zal op een veilig terrein ontmanteld worden.

Pinnetje

Het was voor vestigingsmanager De Bree niet de eerste keer dat hij zoiets meemaakte. ,,Er is ook weleens een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog ingeleverd. Je hoeft dan maar het pinnetje eruit te trekken en het is boem!”

Deze brisantgranaat was dan weliswaar vrij klein, maar kan volgens Van Bree flink wat aanrichten. ,,De EOD zei dat je gewoon je hand kwijt bent als deze ontploft.”