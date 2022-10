Explosieve lading gevonden in garagebox Eindhoven

Wandelen op Landgoed De Grote Beek, een combinatie van natuur en cultuurhis­to­rie

EINDHOVEN - Twee IVN-gidsen nemen zaterdag een grote groep wandelaars onder hun hoede voor een tocht over Landgoed De Grote Beek in Eindhoven. Zij vertellen over de gevarieerde natuur, maar ook over het voormalige zwembad en de geschiedenis van het ‘krankzinnigengesticht’.

23 oktober