Extreem smal en 170 meter hoog, maar hij komt niet in Eindhoven: bouw van Europa’s dunste toren is te duur

Leren schieten in de sneeuw, barre militaire oefening op de Oirschotse Heide

EINDHOVEN - Een dik pak sneeuw maar dat stond een militaire oefening op de Oirschotse Heide niet in de weg. Wie leerde er schieten in januari 1963 of heeft andere leuke herinneringen aan oefeningen op het terrein? Het ED komt graag met u in contact. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

10:00