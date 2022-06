Extreme regels bij Eindhovense opvangplek voor Oekraïners na vondst mes, drugs en alcohol: ‘Zo streng zien we het nergens’

Nu een nieuwe wijk maar al tientallen eeuwen bewoond, resten uit ijzertijd bij opgravin­gen Te Veld

EINDHOVEN - Een compleet nieuwe woonwijk verrijst momenteel in Buurtschap te Veld in Eindhoven. Toch zijn het niet de eerste huizen in het gebied langs de A50. Zelfs in de ijzertijd, die 800 jaar voor Christus begon, woonden er mensen, zo blijkt uit archeologisch onderzoek.

21 juni