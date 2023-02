Familie van Ergün is veilig in Gaziantep: ‘Maar ik houd mijn hart vast’

Frits uit Sterksel blaast al 75 jaar mee met het fanfareor­kest van muziekvere­ni­ging De Heerlijk­heid in Sterksel

Frits Bongers uit Sterksel had al een lade vol met oorkondes, jubileummedailles en -speldjes, maar onlangs kwam daar een hele bijzondere bij. De Sterkselnaar is 75 jaar lid van muziekvereniging De Heerlijkheid. Wat zijn jubileum extra bijzonder maakt, is dat Bongers nog altijd zijn partijtjes meeblaast met het Sterkselse fanfareorkest.

5 februari