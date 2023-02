FC Eindhoven Futsal treft in halve eindstrijd beker weer aartsrivaal Hovocubo

Door de regen fietsen in Helmond? Dan springt het verkeers­licht sneller op groen

HELMOND – Wachten voor rood in de regen is geen pretje als je met de fiets bent. Nieuwe verkeerslichten in Helmond gaan daar rekening mee houden. Fietsers krijgen bij de Marktstraat en Binderseind eerder groen bij neerslag.

8 februari