FC Eindhoven kaapt Haags kwartiertje, maar blijft steken op gelijkspel tegen ADO

De blauw-witten wonnen maar één van de voorgaande veertig ontmoetingen met de Hagenaren en de laatste keer in het Jan Louwers Stadion was in januari 1977. Een taaie tegenstander dus. Ook maandag leek FC Eindhoven, dat met twee zeges op rij vertrouwen opdeed, lang niet eens in de buurt te komen van een punt. Sterker nog, het was een klein wonder dat het halverwege slechts 0-1 stond. De gasten sloegen toe in minuut elf via een indraaiende voorzet van Ricardo Kishna, getoucheerd door Eindhoven-back Jasper Dahlhaus.