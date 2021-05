Fedde Le Grand: 'Ik denk dat gebeurtenissen met Hardwell en Avicii hebben laten zien dat je best eens moe mag zijn’

Fedde Le Grand behoort nog steeds tot de meest bekende en populaire Nederlandse dj’s. De inmiddels alweer enkele jaren in Waalre woonachtige dj (43) staat nog immer hoog genoteerd in de DJ Mag Top 100. Of hij en zijn collega’s deze zomer op festivals kunnen staan is nog de vraag: optredens op festivals en in clubs zijn door de corona-pandemie voorlopig nog uit den boze.