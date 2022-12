Feestelijke verlichting en cadeaustapel van tien meter: Eindhoven maakt werk van kerstsfeer

Amerikaan­se voetbal­fans in Eindhoven­se kroeg: ‘Vanaf nu ben ik voor het Nederlands Elftal!’

EINDHOVEN - Amerikaanse voetbalfans zijn er steeds meer, de sport groeit in de VS. In Eindhoven zien jonge supporters zaterdagmiddag hun land verliezen van Oranje. Maar niet getreurd: „We respecteren Nederland, het beste team won.”

