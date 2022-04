Fietsburgemeester Eindhoven legt bijltje erbij neer

Of er een opvolger komt is maar zeer de vraag. ,,Het is zeker geen dankbare taak: veel werk maar te weinig resultaten. Ik zie inderdaad niet hoe ik, of een opvolger, daar nog iets aan kunnen veranderen. Ook BYCS, de organisatie achter de fietsburgemeester, ziet de zin van een opvolger niet in. Maar wie denkt dat het anders is, kan zich nu melden", aldus Meulman in een toelichting op zijn besluit.

Fietsburgemeester maakte problemen zichtbaar

Volledig scherm Archieffoto van fietsburgemeester Sarge Meulman van Eindhoven die onder andere in de wijk Hanevoet keek naar de fietsvoorzieningen en het onderhoud van de straat. © Kees Martens/DCI Media

,,Aanvankelijk wilde ik ook verdergaan. Door het plan Fiets op 1 van diverse partijen in de gemeenteraad zag ik weer mogelijkheden. Ik wilde met de gemeenteraad, ambtenaren, inwoners jong en oud samen gaan fietsen om te laten zien wat er speelt op straat. Daarvoor heb ik 5000 euro aangevraagd. Maar de gemeente oordeelt dat die aanvraag niet past in het Sociaal Domein. Ik zag de subsidie om samen te gaan fietsen ook als een blijk van waardering, om de kosten te dekken. Maar die waardering is er niet. En dat terwijl de gemeenteraad meer actie wil en de gemeente maar één ambtenaar heeft voor fietsbeleid. Daar had ik een rol bij kunnen spelen.”

Quote Er gebeuren nog veel ongelukken met fietsers in de stad. Die halen de krant niet maar hebben wel veel impact. Sarge Meulman, Fietsburgemeester Eindhoven

Is zijn kijk op de kwestie niet te negatief? Er gebeurt toch veel: de aanleg van snelfietspaden, de rol die fietsen speelt bij nieuwbouwplannen? ,,Die fietspaden zijn mooi, maar bij kruisingen of afslagen levert het heel vaak gevaarlijke situaties op, zoals bij de Vestdijk/Geldropseweg waar te weinig plaats is. De gemeente moet hier gewoon de landelijke regels voor fietspaden volgen. Bovendien gebeuren er nog veel ongelukken met fietsers. Die halen de krant niet maar hebben wel veel impact. Die verantwoordelijkheid wil ik niet meer op mijn nek hebben.”

Volledig scherm Fietsburgemeester Sarge Meulman met de leerlingen Mathias, Storm, Max en Liam van basisschool De Trinoom bekijken de verkeerssituatie bij de school in Eindhoven. © Archieffoto Sem Wijnhoven/DCI Media

En dus is er voor een mogelijke nieuwe fietsburgemeester in Eindhoven nog genoeg werk te doen, aldus Meulman. Typisch vindt hij bijvoorbeeld de manier waarop de omgeving van de werkzaamheden aan de Mathildelaan/Emmasingels is ingericht voor fietsers die maar moeilijk hun weg weten te vinden. ,,Het is ook levensgevaarlijk. En dat vooral om de parkeergarages open te houden voor auto's. En hoe gaat dat straks als er overal gebouwd wordt in de stad? Zoals bij de Deken Van Somerenstraat waar bouw- en fietsverkeer niet gescheiden werden.”

Volgens de scheidend fietsburgemeester is nu aan de politiek om het op te pakken. ,,Daar had ik graag aan meegewerkt. Maar niet zo. Een opvolger zou in ieder geval moeten zorgen voor een financiële basis. Voor een vrijwilliger is er te veel werk met te weinig resultaat.”