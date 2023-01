Fietser gewond bij ongeval met scooter in Mierlo

Rob Scheepers zoekt de grens van humor; ‘Ik bepaal wat ik vertel, het publiek of het grappig is’

EINDHOVEN - Komiek Rob Scheepers begint het nieuwe jaar goed met zes keer een uitverkocht Parktheater. In zijn nieuwe voorstelling Bekant gaat hij voor de gulle lach van de meerderheid. ‘Dat mensen nadenken over de inhoud is een bonus’.

1 januari