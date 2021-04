Fietsonderdelen in coronatijd niet aan te slepen: ‘Vaak pas vanaf september leverbaar’

Forse straffen voor Eindhoven­se ‘drugskoks’, rechtbank gelooft onwetende huiseige­naar niet

15 april DEN BOSCH - Twee Eindhovenaren die betrapt werden in een drugslab in Vleuten krijgen 40 en 36 maanden celstraf. De eigenaar van de woning moet 42 maanden achter tralies. Dat is een jaar langer dan het Openbaar Ministerie had geëist.